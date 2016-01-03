Українська біатлоністка Семеренко завоювала Кубок Словенії

У Поклюці жіночі збірні України та Білорусі взяли участь у спринтерській гонці в рамках відкритого Кубку Словенії з біатлону.

Як повідомляє ТСН, перемогу у спринтерській гонці на традиційні 7,5 км отримала українка Валентина Семеренко. Другою до фінішу прийшла білоруска Надія Скардіно, а замкнула трійку лідерів наша співвітчизниця Ірина Варвинець. Читайте такожФранцузькі біатлоністи виграли "Різдвяну гонку", українці фінішували п'ятими Кубок Словенії. Спринт з 4 вогневими рубежами 1. Валентина Семеренко, УКРАЇНА (0+0+0+0) 23:25.8 2. Надія Скардіно, Білорусь (0+1+0+0) +34.7 3. Ірина Варвінець, УКРАЇНА (1+0+0+0) +1:00.2 4. Дарина Юркевич, Білорусь (0+0+0+1) +1:06.6 5. Ольга Абрамова, УКРАЇНА (0+1+0+2) +1:29.6 6. Наталія Бурдига, УКРАЇНА (1+0+0+1) +1:37.7 7. Ірина Кривко, Білорусь (0+1+0+1) +1:37.7 8. Яна Бондар, УКРАЇНА (0+1+1+1) 2:03.6 9. Надія Бєлкіна, УКРАЇНА (0+1+2+0) +2:46.9 10. Христина Ільченко, Білорусь (1+3+0+2) +3:26.4 11. Марія Панфілова, Білорусь (0+2+0+2) +3:59.1 12. Анастасія Дуборезова, Білорусь (3+0+1+3) +5:38.9

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter