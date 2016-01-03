Українська біатлоністка Семеренко завоювала Кубок Словенії
У Поклюці жіночі збірні України та Білорусі взяли участь у спринтерській гонці в рамках відкритого Кубку Словенії з біатлону.
Як повідомляє ТСН, перемогу у спринтерській гонці на традиційні 7,5 км отримала українка Валентина Семеренко.
Другою до фінішу прийшла білоруска Надія Скардіно, а замкнула трійку лідерів наша співвітчизниця Ірина Варвинець.
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Кубок Словенії. Спринт з 4 вогневими рубежами
1. Валентина Семеренко, УКРАЇНА (0+0+0+0) 23:25.8
2. Надія Скардіно, Білорусь (0+1+0+0) +34.7
3. Ірина Варвінець, УКРАЇНА (1+0+0+0) +1:00.2
4. Дарина Юркевич, Білорусь (0+0+0+1) +1:06.6
5. Ольга Абрамова, УКРАЇНА (0+1+0+2) +1:29.6
6. Наталія Бурдига, УКРАЇНА (1+0+0+1) +1:37.7
7. Ірина Кривко, Білорусь (0+1+0+1) +1:37.7
8. Яна Бондар, УКРАЇНА (0+1+1+1) 2:03.6
9. Надія Бєлкіна, УКРАЇНА (0+1+2+0) +2:46.9
10. Христина Ільченко, Білорусь (1+3+0+2) +3:26.4
11. Марія Панфілова, Білорусь (0+2+0+2) +3:59.1
12. Анастасія Дуборезова, Білорусь (3+0+1+3) +5:38.9