Організатори скасували перший етап ралі-марафону "Дакар"

Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці змагань у Twitter.

Варто зазначити, що першому етапу ралі-марафону дали старт 3 січня, але через кілька годин його скасували.

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Раніше УНІАН повідомляв, що автомобіль китайської команди врізався у натовп глядачів у перший день ралі-марафону "Дакар", який стартував в аргентинській столиці.