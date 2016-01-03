Організатори скасували перший етап ралі-марафону "Дакар"
15:56, 03 січня 2016Спорт
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З міркувань безпеки скасований перший етап ралі-марафону "Дакар".
REUTERS
Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці змагань у Twitter.
Варто зазначити, що першому етапу ралі-марафону дали старт 3 січня, але через кілька годин його скасували.
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Раніше УНІАН повідомляв, що автомобіль китайської команди врізався у натовп глядачів у перший день ралі-марафону "Дакар", який стартував в аргентинській столиці.
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