Стало відомо, коли може відбутися бій Усика за титул чемпіона світу

Про це розповів тренер спортсмена Джеймс Алі Башир, передає XSport.ua.

"Усик буде боксувати за титул чемпіона світу десь у квітні або травні 2016-го року. Я думаю, що він боротиметься за титул у своїй ваговій категорії, швидше за все, цей бій відбудеться у США. Ми приїдемо сюди, організуємо тут наш тренувальний табір і будемо посилено готуватися до поєдинку", - зазначив він.

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Крім того, тренер українського боксера наголосив, що Усик хоче побити рекорд Холіфілда. Зазначається, що Евандер Холіфілд став чемпіоном у 15-раундовому поєдинку свого 12-го бою в кар'єрі, після чого його відвезли в лікарню.

"Усик – дуже хороша людина і дуже хороший боксер. Він уважно слухає наші настанови і робить все, як треба. Він відмінно проводить усі свої раунди в поєдинках. Я вдячний йому за витончену та уважну роботу на рингу. Він робить саме те, що я від нього вимагаю, він своєчасно відправляє суперника в нокаут. Я щасливий працювати з Олександром", - підсумував Джеймс Алі Башир.