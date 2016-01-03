Ребров потрапив до двадцятки найкращих тренерів світу
01:47, 03 січня 2016Спорт
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Головний тренер "Динамо" Сергій Ребров посів 16 місце у рейтингу найкращих тренерів світу за версією видання Coachworldranking.
Ребров перебуває на 16 місці рейтингу / fcdynamo.kiev.ua
Лідирує у рейтингу наставник "Барселони" Луїс Енріке, передає "Футбол 24".
На другому місці розташувався Унаї Емері ("Севілья"), а замикає трійку лідерів Хосеп Гвардіола ("Баварія").
До слова, головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу посідає 40-е місце у рейтингу, а наставник "Дніпра" Мирон Маркевич перебуває на 31-й сходинці.
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Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що відразу четверо українців були включені в рейтинг двадцяти найперспективніших боксерів світу, складений ESPN. До топ-20 увійшли Олександр Усик, Сергій Деревянченко, Олександр Гвоздик і Євген Хитров.
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