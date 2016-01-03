Український боксер Глазков може вийти на чемпіонський бій під прапором Росії
00:28, 03 січня 2016Спорт
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Український боксер В'ячеслав Глазков може вийти на бій за титул чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації в суперважкій вазі проти американця Чарльза Мартіна під російським прапором.
Глазков може вийти на бій прд прапором РФ / boxing.ru
Про це повідомив співпромоутер Глазкова Кирило Пчельников, передає ТАСС.
"Найімовірніше, він буде виходити під російським прапором. Ми ведемо про це розмову, думаю, що так воно і буде", - сказав Пчельников.
У свою чергу менеджер Глазкова Егіс Клімас зазначив, що український спортсмен поки не подав документів на отримання громадянства РФ.
Читайте також Український боксер Глазков проведе бій за титул чемпіона світу IBF в суперважкій вазі 16 січняРаніше промоутер Кирило Пчельников заявляв, що обов'язковий претендент на титул чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у суперважкій вазі українець В'ячеслав Глазков планує подати документи на отримання громадянства РФ.
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