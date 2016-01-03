Український боксер Глазков може вийти на чемпіонський бій під прапором Росії

Про це повідомив співпромоутер Глазкова Кирило Пчельников, передає ТАСС.

"Найімовірніше, він буде виходити під російським прапором. Ми ведемо про це розмову, думаю, що так воно і буде", - сказав Пчельников.

У свою чергу менеджер Глазкова Егіс Клімас зазначив, що український спортсмен поки не подав документів на отримання громадянства РФ.

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