На допомогу альпіністам вирушили 25 рятувальників

На допомогу постраждалим на Ельбрусі українським альпіністам вирушили 25 російських рятувальників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, група із 6 рятувальників о 14:00 за київським часом вийшла до базового табору українських альпіністів на висоті 4000 метрів, де перебувають 8 чоловік.

Як повідомлялося раніше, вночі 2 серпня до оперативного чергового МНС України надійшла інформація про те, що в Росії, на Північному Кавказі, сталося лихо з незареєстрованою групою 13 альпіністів із України , які 1 серпня здійснювали сходження на гору Ельбрус. Про це повідомили родичі альпіністів. Під час підйому східним схилом на висоті 4200 метрів у групі стався зрив зв’язки, внаслідок чого троє людей загинули: Ілля Фельдбарг (1982 р.н.), Оксана Куценко і Сергій Любарський. При цьому постраждав Олег УСОВ, а доля Костянтина ШЕПЕЛЕНКА (1976 р.н.) є невідомою.

О 05:15 був установлений зв’язок із центром оперативного реагування МЗС України та пошуково-рятувальною службою МНС РФ Південного регіону.

З метою надання допомоги потерпілим українським альпіністам та транспортування тіл загиблих у район пригоди пішим ходом вийшла група рятувальників з міста Терскол. Оперативно-черговою службою МНС України встановлено телефонний зв’язок із альпіністом Сергієм ГАВРИЛЮКОМ.

На даний час російські рятувальники ведуть пошук К.ШЕПЕЛЕНКА, а також спускають тіла загиблих і постраждалого на висоту 3000 метрів.

При сприятливих погодних умовах планується використання гелікоптера КА-32 з міста Нальчик для транспортування постраждалих. Ситуацію контролюють оперативно-чергова служба МНС України та центр оперативного реагування МЗС України. Координацію пошуково-рятувальних робіт здійснює оперативна група Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС.