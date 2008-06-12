Кержаков: Україна на ЧС програла іспанцям ще більше, а з групи вийшла

11:48, 12 червня 2008
Спорт
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Росіяни хочуть наслідувати приклад

Олександр Кержаков
Нападаючий московського «Динамо» Олександр Кержаков сподівається, що збірна Росії зуміє швидко забути поразку від іспанців.

«Дуже на це сподіваюся. Хоча стверджувати, що наші наступні суперники слабші за Іспанію, я б не поспішав. Все ж таки Греція – чинний чемпіон Європи. З іншого боку, Україна на чемпіонаті світу-2006 програла тим же іспанцям ще більше – 0:4, а з групи вийшла. Чом би нам не наслідувати приклад географічних сусідів не лише в негативному, але і в позитивному плані?» – сказав Кержаков

 

 

Газета.ру

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