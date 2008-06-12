Кержаков: Україна на ЧС програла іспанцям ще більше, а з групи вийшла

Нападаючий московського «Динамо» Олександр Кержаков сподівається, що збірна Росії зуміє швидко забути поразку від іспанців.

«Дуже на це сподіваюся. Хоча стверджувати, що наші наступні суперники слабші за Іспанію, я б не поспішав. Все ж таки Греція – чинний чемпіон Європи. З іншого боку, Україна на чемпіонаті світу-2006 програла тим же іспанцям ще більше – 0:4, а з групи вийшла. Чом би нам не наслідувати приклад географічних сусідів не лише в негативному, але і в позитивному плані?» – сказав Кержаков

Газета.ру