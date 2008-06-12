Кому Євро-2008, а кому весілля: Вейн Руні покінчить з холостяцьким життям

11:03, 12 червня 2008
Спорт
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Церемонія - у палаці Вілла Дураццо

Нападаючий англійського клубу «Манчестер Юнайтед» і збірної Англії Вейн Руні у четвер офіційно оформить відносини зі своєю давньою обраницею Колін Маклохлін, повідомляє Газета.руз посиланням на РІА «Новости».

Планується, що 22-річні молодята обміняються шлюбними клятвами на спеціальній цивільній церемонії у палаці Вілла Дураццо, який розташований на скелястому обриві над Лігурійським морем в італійському курортному містечку Санта-Маргеріта. Після цього в абатстві 12-го століття Ла Червава пару благословить священик з Ліверпуля, який є духівником нареченої.

Пишні весільні гуляння намічені на суботу, 14 червня.

 

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