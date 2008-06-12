Кому Євро-2008, а кому весілля: Вейн Руні покінчить з холостяцьким життям
11:03, 12 червня 2008Спорт
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Церемонія - у палаці Вілла Дураццо
|Вейн Руні і Колін Маклохлін
Планується, що 22-річні молодята обміняються шлюбними клятвами на спеціальній цивільній церемонії у палаці Вілла Дураццо, який розташований на скелястому обриві над Лігурійським морем в італійському курортному містечку Санта-Маргеріта. Після цього в абатстві 12-го століття Ла Червава пару благословить священик з Ліверпуля, який є духівником нареченої.
Пишні весільні гуляння намічені на суботу, 14 червня.
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