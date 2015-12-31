Швейцарія заморозила 80 мільйонів доларів у справі про корупцію в ФІФА

Про це повідомили в середу, 30 грудня, в швейцарському Федеральному відомстві юстиції, передає Deutsche Welle.

Даний крок зроблений за запитом США, як уточнили у відомстві.

Представники американського міністерства юстиції звернулися до влади Конфедерації з запитом на надання їм даних по 50 рахунками в 10 різних банках. Мова йде про рахунки, які, "ймовірно, використовувалися в корупційних цілях і пов'язаних з наданням маркетингових прав на футбольні турніри в Латинській Америці і США", пояснюють у заяві федерального департаменту юстиції і поліції Швейцарії.

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Раніше УНІАН повідомляв, що швейцарська влада почала нову серію арештів у гучній справі про корупцію в Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Нагадаємо, 23 листопада арбітражна палата комітету з етики ФІФА відкрила справу стосовно Зеппа Блаттера і глави УЄФА Мішеля Платіні.

Зеппа Блаттера звинувачують у підписанні "невигідного для ФІФА" контракту і виплаті в 2011 році "невиправданого гонорару" у розмірі 2 млн швейцарських франків Мішелю Платіні.