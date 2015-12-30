Відразу четверо українців потрапили в 20-ку найбільш перспективних боксерів світу

Відразу четверо українців були включені в рейтинг двадцяти найперспективніших боксерів світу, складений ESPN.

У топ-20 увійшли Олександр Усик, Сергій Деревянченко, Олександр Гвоздик і Євген Хитров, пише ZN.ua. Читайте такожУсик виграв нокаутом у кубинця Родрігеса Наголошується, що вище всіх в рейтингу розташувався Усик - Інтерконтинентальний чемпіон світу за версією WBO посів четверту сходинку. Дерев'янченко зайняв восьме місце, Гвоздик - дев'яте, а Хитров - одинадцяте. Очолив рейтинг 25-річний Еррол Спенс-молодший, який виступає у напівсередній вазі. Топ-20 висхідних зірок світового боксу 1. Еррол Спенс-молодший (США, (19-0, 16 КО) 2. Ентоні Джошуа (Великобританія, 15-0, 15 КО) 3. Фелікс Вердехо (Пуерто-Ріко, 19-0, 14 КО) 4. Олександр Усик (Україна, 9-0, 9 КО) 5. Егідіюс Каваляускас (Литва, 11-0, 11 КО) 6. Джозеф Паркер (Нова Зеландія, 17-0, 15 КО) 7. Еріксон Лубін (США, 13-0, 10 КО) 8. Сергій Дерев'янченко (Україна, 7-0, 5 КО) 9. Олександр Гвоздик (Україна, 8-0, 6 КО) 10. Оскар Вальдес (Мексика, 18-0, 16 КО) 11. Євген Хитров (Україна, 12-0, 11 КО) 12. Маркус Браун (США, 17-0, 13 КО) 13. Каллум Сміт (Великобританія, 18-0, 13 КО) 14. Хосе Рамірес (США, 16-0, 12 КО) 15. Такума Іноуе (Японія, 5-0, 1 КО) 16. Джозеф Діас (США, 19-0, 11 КО) 17. Джессі Харт (США, 19-0, 16 КО) 18. Антуан Дуглас (США, 19-0-1, 13 КО) 19. Роберт Істер (США, 16-0, 13 КО) 20. Реджіс Програіс (США, 16-0, 13 КО)

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