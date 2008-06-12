Головним тренером «Челсі» став бразилець (фото)

З 1 липня 2008 року лондонський футбольний клуб "Челсі" тренуватиме нинішній наставник збірної Португалії Луїс Феліпе Сколарі.

Як наголошується в прес-релізі на сайті "Челсі", Сколарі є одним з провідних тренерів світу, який добивається найвищих результатів від команди талановитих гравців. "Амбіції і очікування" нинішнього тренера португальців співпадають з устремліннями "Челсі", підкреслюється в повідомленні.

До того, як тренер почне виконувати свої обов`язки, сторони пообіцяли не давати ніяких коментарів.

Бразилець Луїс Феліпе Сколарі - один з найтитулованіших тренерів у світовому футболі, відзначає Лента.ру. Він єдиний, хто вигравав Кубок світу, серед тих фахівців, які беруть участь у Євро-2008 .