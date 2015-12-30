ESPN анонсував проведення теледебатів між претендентами на пост глави ФІФА

Про це повідомляє Sportingintelligence. «Наша мета полягає в наданні форуму для відкритого, прозорого обговорення про майбутнє правлінні спорту напередодні виборів, які будуть визначати, хто займає найбільш сильні позиції в глобальному футболі», - йдеться в заяві каналу, передає Lenta.ru.

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Один з претендентів на пост глави ФІФА Жером Шампань підтвердив свою участь в дебатах в ефірі ESPN. Він також прокоментував можливі підсумки майбутніх виборів. «Я відчуваю, на жаль, що це буде низка угод за закритими дверима п'ятизіркових готелів. Я вже говорив про це, коли тільки починав свою передвиборну кампанію», - сказав він.

Відзначається, що запрошення також отримав інший кандидат у президенти федерації принц Йорданії Алі бін аль-Хусейн, однак відповіді поки не дав. Про реакцію інших учасників передвиборної гонки невідомо.

За пост глави ФІФА поборються п'ять кандидатів: генсек Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Джанні Інфантіно, віце-президент ФІФА принц Йорданії Алі бін аль-Хусейн, колишній міністр житлового будівництва ПАР і соратник Нельсона Мандели Токіо Сексвале, колишній заступник генерального секретаря ФІФА француз Жером Шампань і президент Азійської конфедерації футболу (АФК) шейх Салман бін Ібрагім аль-Халіфа.

До виборів не допустили главу Футбольної асоціації Ліберії Мусу Билити, раніше висунув свою кандидатуру. У ФІФА зазначили, що не будуть коментувати причини цього рішення.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня глава ФІФА Йозеф Блаттер оголосив про відхід з футболу. За два дні до цього Арбітражна палата комітету з етики організації відсторонила на 8 років від футбольної діяльності швейцарського функціонера і главу Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні. Їх визнали винними в порушення кодексу етики ФІФА.

Вибори президента ФІФА відбудуться 26 лютого.