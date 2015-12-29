ЗМІ: Воротар "Дніпра" може повернутися у "Динамо"

Голкіпер міг би суттєво посилити київський клуб, зважаючи на вік Олександра Шовковського і нестабільність Олександра Рибки.

Воротар "Дніпра" Денис Бойко розглядає можливість повернення у рідну команду - київське "Динамо". Про це повідомляє Fcdnipro.com з посиланням на власні джерела. Читайте такожГравець "Дніпра" Зозуля виставив медаль за участь у фіналі Ліги Європи на благодійний аукціон для воїнів АТО Воротар міг би суттєво посилити київський клуб, зважаючи на вік Олександра Шовковського і нестабільність Олександра Рибки. Також агент воротаря Вадим Шаблій неодноразово заявляв про бажання футболіста залишити Дніпропетровськ.

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