ЗМІ: Воротар "Дніпра" може повернутися у "Динамо"

22:15, 29 грудня 2015
Спорт
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Голкіпер міг би суттєво посилити київський клуб, зважаючи на вік Олександра Шовковського і нестабільність Олександра Рибки.

Бойко / Фото УНИАН

Воротар "Дніпра" Денис Бойко розглядає можливість повернення у рідну команду - київське "Динамо".

Про це повідомляє Fcdnipro.com з посиланням на власні джерела.

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Воротар міг би суттєво посилити київський клуб, зважаючи на вік Олександра Шовковського і нестабільність Олександра Рибки.

Також агент воротаря Вадим Шаблій неодноразово заявляв про бажання футболіста залишити Дніпропетровськ.

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