ЗМІ: Воротар "Дніпра" може повернутися у "Динамо"
22:15, 29 грудня 2015Спорт
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Голкіпер міг би суттєво посилити київський клуб, зважаючи на вік Олександра Шовковського і нестабільність Олександра Рибки.
Денис Бойко / Фото УНІАН
Воротар "Дніпра" Денис Бойко розглядає можливість повернення у рідну команду - київське "Динамо".
Про це повідомляє Fcdnipro.com з посиланням на власні джерела.
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Воротар міг би суттєво посилити київський клуб, зважаючи на вік Олександра Шовковського і нестабільність Олександра Рибки.
Також агент воротаря Вадим Шаблій неодноразово заявляв про бажання футболіста залишити Дніпропетровськ.
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