Тепер Туреччині залишилося пройти Чехію

Закінчився матч Швейцарія - Туреччина, другий матч сьогоднішнього дня чемпіонату Європи-2008.

Група A. Швейцарія - Туреччина 1:2 (Якин 32 - Семіх 57, Арда Туран 90+3).

Нагадаємо, що сьогодні в групі A Португалія виграла у Чехії 3:1.

Туреччина на останній хвилині здобула право продовжити турнірну боротьбу: у неї і Чехії - по три очки, і вони зійдуться в очному поєдинку 15 червня. У Португалії - 6, Швейцарія так і не відкрила рахунок очок.

Завтра відбудуться матчі групи B: Хорватія - Німеччина і Австрія - Польща.