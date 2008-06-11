Закінчився матч Чехія - Португалія
20:49, 11 червня 2008Спорт
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Визначився перший учасник плей-офф
Закінчився матч Чехія - Португалія, перший матч сьогоднішнього дня на чемпіонаті Європи-2008.
Група A. Чехія - Португалія 1:3 (Сьонко 17 - Деку 8, Роналду 64, Куарежма 90+1).
Сьогодні ж зіграють решта дві команди групи A: Швейцарія і Туреччина.
З 6 очками команда Португалії забезпечила собі вихід до стадії плей-офф. Чехія має три очки. Швейцарія і Туреччина поки що очок не мають.
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