Названі кращі легкоатлети і тренери України 2015 року

Про це йдеться в повідомленні на сайті ФЛА. Для визначення лауреатів ФЛА проводила опитування серед членів Ради Федерації, представників ЗМІ, а також вболівальників, яких опитували через Facebook.

Голос кожної з груп враховувався як третина всіх голосів. Богдан Бондаренко - єдиний з українців виграв срібну медаль на чемпіонаті світу в Пекіні і закінчив сезон третім у світовому топ-листі (2 м 37 см).

Людмила Оляновська, крім бронзи чемпіонату світу в ходьбі на 20 км, встановила ще й рекорд України на цій дистанції (1:27.09), а також виграла бронзу на чемпіонаті Європи.

Найкращим тренером року став тренер і батько Богдана Бондаренка Віктор. А кращими молодими легкоатлетами країни названі метальник молота Гліб Піскунов, переможець юнацького чемпіонату світу, а також Аліна Шух - багатоборка, яка на тому ж юнацькому ЧС була третьою.