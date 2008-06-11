Ющенко думає, що ми не на ті педалі натискуємо

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає розробити системну концепцію популяризації в українському суспільстві фізичної культури і спорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав, відкриваючи засідання Національної ради з питань фізичної культури і спорту.

Президент наголосив, що коли йдеться про здоров’я, то на першому місці стоїть не медицина, а здоровий спосіб життя. «На три чверті твоє здоров’я залежить від того який ти ведеш спосіб життя», – вважає В.ЮЩЕНКО.

Тому, наголошуючи на важливості популяризації фізичної культури і спорту В.ЮЩЕНКО зазначив, що, по суті, стоїть питання здоров’я нації. «Ми хочемо, щоб наша нація жила довше, якісніше, ефективніше. Це наш національний пріоритет», - сказав він.

Президент зауважив, що сьогодні в Україні тривалість життя на 10 років менша, ніж у країнах Європи, а загалом рівень смертності у 3-4 рази вищий, ніж у європейських країнах.

В.ЮЩЕНКО також наголосив, що за демографічною ситуацією Україна посідає 16-те, останнє місце з 16 країн Європи.

Він зауважив, що в останні роки народжуваність в Україні покращується, але ситуація зі смертністю залишається незмінною. «Мабуть, ми не на ті педалі натискаємо, коли говоримо, як через здоровий спосіб життя оптимізувати динаміку по цих питаннях», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО навів інше дослідження, відповідно до якого лише 3% українців мають достатню рухову активність для зміцнення здоров’я. Він запитав: чому держава не заохочує інші 97%?

На переконання Президента, необхідно робити усе, аби популяризувати фізкультуру і спорт. «Людині має бути вигідно займатися спортом», - сказав він, запропонувавши обговорити сьогодні кроки, які необхідно здійснити, щоб система фізичної підготовки, у тому числі у дошкільних закладах, школах, вузах, була доступною.

В.ЮЩЕНКО висловився за те, аби в Україні вводились нові системи змагань, і підтримав ініціативу Міністерства з питанн сім`ї, молоді і спорту щодо проведення Олімпійського літа в Україні.

Також Президент закликав виробити єдину позицію щодо розвитку спортивної інфраструктури. За його словами, сьогодні на одного українця приходиться 0,11% кв. м спортивних споруд, що вдвічі менше від інших країн, які називають себе розвиненими.

Крім того, окрему увагу В.ЮЩЕНКО приділив патріотично-спортивному вихованню молоді.