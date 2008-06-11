Україна заявила про свої апетити на Олімпійських іграх в Пекіні

Україна очікує привезти з Олімпійських ігор в Пекіні 12-15 медалей. Про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО, відкриваючи засідання Національної ради з питань фізичної культури і спорту.

В.ЮЩЕНКО запропонував присутнім обговорити питання належної підготовки виступів українських спортсменів на міжнародних змаганнях.

Він підкреслив важливість успішних виступів українських спортсменів.

Говорячи про Олімпіаду в Пекіні, Президент повідомив, що на сьогоднішній день вже 225 українських спортсменів отримали ліцензію на участь в Олімпіаді. Але є сподівання, що на Олімпіаду поїде 240-250 спортсменів.

Президент зауважив, що сьогодні є багато нарікань від спортсменів, в тому числі і тих, хто готується до літніх олімпійських ігор щодо стану баз, інвентарю для тренувань. В тому числі є питання щодо виділення земельної ділянки для державного олімпійського навчально-спортивного центру у Конча-Заспі. Президент закликав обговорити і вирішити існуючі проблеми в цій сфері.