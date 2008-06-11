Червоненко не хоче, щоб від нього відмахувались

Кабінет міністрів відхилив пропозицію керівника Національного агентства з підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євгена ЧЕРВОНЕНКА про надання цій структурі статусу спеціального органу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.ЧЕРВОНЕНКО повідомив журналістам у Кабінеті міністрів України.

«Мені важливий кінцевий результат для країни. Питання не в ЧЕРВОНЕНКУ, а питання у тому, що потрібен орган, який займатиметься тільки питаннями Євро, який буде чутно, а не від якого відмахуються, тому, що ми заважаємо своєю прозорою і публічною позицією», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Керівник Нацагентства також повідомив, що має намір звернутися за підтримкою з цього питання до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і парламентаріїв.

Є.ЧЕРВОНЕНКО також висловив подив з приводу того, що уряд проводив нараду з розвитку аеропортів і реконструкції НСК «Олімпійський» без участі представників Національного агентства.

У свою чергу, міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО назвав нереальною ідею надання спеціального статусу Національному агентству. «Питання спеціального статусу не вирішує нічого. Тим паче, що ухвалений закон про Кабінет міністрів не передбачає якихось організацій, підлеглих безпосередньо Кабінету міністрів, а тільки через координацію конкретних міністрів. Закон про Кабінет міністрів змінив структуру уряду і відповідальності різних органів», - сказав він.

Водночас міністр зазначив, що уряд виступає за надання Національному агентству великих можливостей для роботи, а також має намір посилити систему міжвідомчої координації з питань до підготовки Євро-2012. «Спеціальний статус створює непотрібну колізію в подальшій діяльності. Потрібно де-факто говорити про створення умов для Національного агентства, щоб його структура відповідала вимогам УЄФА, мала чітку систему організації і відповідальності», - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.

Довідка УНІАН. Уряд сьогодні на засіданні розглядав проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про організацію і проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні».