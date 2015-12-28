НОК визнав Підгрушну найкращою спортсменкою грудня
16:36, 28 грудня 2015Спорт
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За рішенням Національного олімпійського комітету України найкращою спортсменкою першого зимового місяця визнано капітана збірної України з біатлону Олену Підгрушну.
Підгрушна стала найкращою спортсменкою грудня / Фото УНІАН
Головного тренера жіночої біатлонної команди України Уроша Велепця названо найкращим тренером грудня, передає сайт НОК.
Зазначається, що у грудні на першому ж етапі Кубка світу, який відбувся в Естерсунді (Швеція), українка двічі посіла місце на п'єдесталі пошани. В її активі бронзові нагороди в індивідуальній гонці та спринті.
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"Бронзову" ходу Олена продовжила на етапі світового Кубка в Хохфільцені (Австрія), де з колегами із команди - Юлією Джимою, Ольгою Абрамовою та Валентиною Семеренко - посіла третє місце в естафеті.
Варто нагадати, що для Олени Підгрушної це вже шосте високе визнання НОК.
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