НОК визнав Підгрушну найкращою спортсменкою грудня

Головного тренера жіночої біатлонної команди України Уроша Велепця названо найкращим тренером грудня, передає сайт НОК.

Зазначається, що у грудні на першому ж етапі Кубка світу, який відбувся в Естерсунді (Швеція), українка двічі посіла місце на п'єдесталі пошани. В її активі бронзові нагороди в індивідуальній гонці та спринті.

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"Бронзову" ходу Олена продовжила на етапі світового Кубка в Хохфільцені (Австрія), де з колегами із команди - Юлією Джимою, Ольгою Абрамовою та Валентиною Семеренко - посіла третє місце в естафеті.

Варто нагадати, що для Олени Підгрушної це вже шосте високе визнання НОК.