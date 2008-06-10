Закінчився матч Греція - Швеція, другий матч сьогоднішнього дня чемпіонату Європи-2008.

Група D. Греція - Швеція 0:2 (Ібрагимович 67, Ханссон 72).

Нагадаємо, що сьогодні в групі D Іспанія виграла у Росії 4:1. Але якщо сьогоднішня гра Греції і Швеції - краще, на що вони здатні, то Росія з групи вийде, обігравши і ту, і іншу. Поки ж їхня зустріч заслужила назву "Найнуднішого" матчу Євро-2008.

Завтра відбудуться матчі групи A: Чехія - Португалія і Швейцарія - Туреччина.