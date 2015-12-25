ЗМІ: колишній віце-президент ФІФА Фігередо зізнався у хабарництві

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прокурора Хуана Гомеса. Еухеніо Фігередо був екстрадований зі Швейцарії в Уругвай в четвер. Напередодні йому були пред'явлені звинувачення в шахрайстві і відмиванні грошей в рамках справи про корупцію у ФІФА. Функціонерові загрожує від 2 до 15 років в'язниці. За словами прокурора, на допиті Фігередо дав вичерпні свідчення.

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"З того моменту, коли він став членом виконавчого комітету КОНМЕБОЛ (з 1993 року), він отримував великі суми грошей, які потім відмивав за допомогою ряду корупційних схем", - повідомив Гомес.

За інформацією уругвайського видання El comercio, враховуючи вік обвинуваченого (83 роки) і численні проблеми зі здоров'ям, суд розглянув можливість його утримання під домашнім арештом. Однак прийняв рішення залишити Фігередо у в'язниці через тяжкості злочинів, в яких він звинувачується. Раніше повідомлялося, що це рішення буде поширюватися і на попередній арешт чиновника.

Еухеніо Фігередо був затриманий 27 травня в швейцарському Цюріху разом з шістьма іншими високопоставленими чиновниками ФІФА за підозрою в корупції. Арешти здійснювалися зініціативи міністерства юстиції США. Всього тоді звинувачення були пред'явлені 14 колишнім і діючим футбольним чиновникам. За даними Міністерства юстиції США, за 24 роки вони отримали хабарі на суму майже $150 млн.