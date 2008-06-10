Закінчився матч Росія - Іспанія, перший матч сьогоднішнього дня на чемпіонаті Європи-2008.

Група D. Росія - Іспанія 1:4 (Павлюченко 85 - Вілья 20, 44, 74, Фабрегас 90+1).

Сьогодні ж зіграють решта дві команди групи D: Греція і Швеція.

Команда Росії показала добрі тактичні порядки, якими масовано і йшла в атаку з самого початку і до самого кінця гри, а іспанці рвали все це на індивідуальній майстерності і стрімких контратаках. Натомість росіянам майстерності і твердості критично бракувало при завершенні атак.