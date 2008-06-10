Челсі назвав ціну за Шевченка

Лондонський "Челсі" готовий провести переговори з "Міланом" з приводу продажу два нападаючих - івуаурійця Дідьє Дрогба і українця Андрія Шевченка.

Як повідомляє газета "The Times", англійці оцінили кожного з футболістів у 30 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $60 млн.). При цьому обидва повинні одержувати таку саму зарплату, що їм платять у "Челсі". На ці умови "Мілан" погодився і готовий платити футболістам по 130 тисяч євро на тиждень. Так само італійський клуб повинен підписати з гравцями контракти строком на три роки.

Нагадаємо, дев`ять років тому "Мілан" за А.Шевченка заплатив київському "Динамо" $25 мільйонів, а два роки тому Роман Абрамович розщедрився на суму в два рази більшу.

ЛігаБізнесІнформ