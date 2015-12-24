"Манчестер Сіті" запропонує Гвардіолі найвищу зарплату тренера у світі

Англійський "Манчестер Сіті" зробить Хосепа Гвардіолу найвисокооплачуванішим тренером у світі, повідомляє Проспорт.

За інформацією німецької преси, "городяни" проговорилися щодо зарплати для майбутнього тренера.

Іспанський фахівець буде отримувати в Манчестері 25 мільйонів євро в рік, при тому, що зараз його зарплата в "Баварії" становить 12 мільйонів. Таким чином, він стане найвисокооплачуванішим наставником у світі.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що "Манчестер Сіті" та Гвардіола домовилися про співпрацю ще рік тому.