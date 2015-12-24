"Манчестер Сіті" запропонує Гвардіолі найвищу зарплату тренера у світі
12:23, 24 грудня 2015Спорт
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Англійці будуть платити іспанському фахівцю 25 мільйонів євро в рік.
sport-xl.org
Англійський "Манчестер Сіті" зробить Хосепа Гвардіолу найвисокооплачуванішим тренером у світі, повідомляє Проспорт.
За інформацією німецької преси, "городяни" проговорилися щодо зарплати для майбутнього тренера.
Іспанський фахівець буде отримувати в Манчестері 25 мільйонів євро в рік, при тому, що зараз його зарплата в "Баварії" становить 12 мільйонів. Таким чином, він стане найвисокооплачуванішим наставником у світі.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що "Манчестер Сіті" та Гвардіола домовилися про співпрацю ще рік тому.
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