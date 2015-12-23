Формат чемпіонату футбольної Прем'єр-ліги буде розрахований на 12 команд

Кількість учасників чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги може скоротитися до 12-ти, повідомив гендиректор УПЛ Петро Іванов в коментарі телеканалу "Футбол 1" за підсумками першого засідання робочої групи щодо формату турніру.

«Прем'єр-ліга разом з каналами-трансляторами до 15 січня повинна розробити можливі формати, відштовхуючись від кількісного складу в 12 команд. Треба пропрацювати різні схеми і варіанти. 20 січня в клуби направлять вже готові пропозиції, які будуть детально обговорюватися», - сказав Іванов.

Примітно, що в засіданні взяли участь представники телетрансляторів, ФФУ, а також 9 команд елітного дивізіону українського футболу. На засіданні не були присутні представники «Металіста», «Волині», «Ворскли», «Сталі» та «Металурга».

Наступна зустріч робочої групи УПЛ відбудеться через місяць. До цього моменту має бути розроблена концепція чемпіонату з 12-ма командами-учасниками.

Як повідомляв УНІАН, у чемпіонатах України сезонів 2014/15 і 2015/16 бере участь 14 команд. Раніше, до сезону 2013/14, постійно в турнірі брали участь 16 команд.