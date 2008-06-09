Закінчився матч Румунія – Франція
20:52, 09 червня 2008Спорт
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У "групі смерті" - сюрприз
|Фото Reuters
Група C. Румунія - Франція 0:0.
Сьогодні ж зіграють інші дві команди групи C: Голландія й Італія.
У групі C, прозваній за дуже сильний склад "групою смерті", втрачати очки вдвічі ризиковано. Тож шанси на успіх збірної Франції в чемпіонаті, які розцінювалися в букмекерських конторах дуже високо, тепер серйозно зіпсовані. Надто на тлі того, що французи не виявили хоч скількісь змістовної гри.
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