Закінчився матч Румунія - Франція, перший матч сьогоднішнього дня на чемпіонаті Європи-2008.

Група C. Румунія - Франція 0:0.

Сьогодні ж зіграють інші дві команди групи C: Голландія й Італія.

У групі C, прозваній за дуже сильний склад "групою смерті", втрачати очки вдвічі ризиковано. Тож шанси на успіх збірної Франції в чемпіонаті, які розцінювалися в букмекерських конторах дуже високо, тепер серйозно зіпсовані. Надто на тлі того, що французи не виявили хоч скількісь змістовної гри.