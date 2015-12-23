Блаттер: "Я закінчив свою роботу у футболі"

Також він не буде оскаржувати рішення комітету з етики Міжнародної федерації футболу, передає Eurofootball.

Читайте такожБлаттер і Платіні відсторонені від футбольної діяльності на вісім років

"Я закінчив свою роботу у футболі. Я втратив віру в нашу організацію 27 травня, коли в її роботу втрутилися американські правоохоронні органи. У той же день вони представили ФІФА як мафіозну структуру", - сказав Йозеф Блаттер в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Йозеф Блаттер назвав діяльність ФІФА "неоднозначною". Зокрема, за його словами "чемпіонати світу завжди розподілялися по рекомендації, якщо не сказати більше, урядів країни".

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Арбітражна палата ФІФА під головуванням Ханса Йоахіма Еккерта відсторонила президента ФІФА Йозефа Блаттера та главу УЄФА Мішеля Платіні від футбольної діяльності на 8 років. Йозеф Блаттер неодноразово заявляв, що не визнає себе винним за тими звинуваченнями, які йому висуваються.