У Києві судитимуть зловмисника, який напав на вболівальника на матчі "Динамо" - "Челсі"

Київською місцевою прокуратурою №6 м. Києва (Печерський район) скеровано до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості стосовно зловмисника, який вчинив бійку із вболівальниками під час проведення футбольного матчу між київським «Динамо» та лондонським «Челсі», повідомляє прес-служба Прокуратури міста Києва.

Інцидент стався 20 жовтня на трибунах національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та з ним укладено угоду про визнання винуватості у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб.

Інші особи, які також брали участь у хуліганських діях, встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, після матчу УЄФА розпочав дисциплінарне впровадження щодо інциденту на матчі Ліги чемпіонів "Динамо" - "Челсі", згодом прийнявши рішення про проведення трьох наступних матчів (один - умовно) без глядачів, в яких "Динамо" є господарем поля. Команда вже провела один матч при порожніх трибунах - гру з ізраїльським "Маккабі" (Тель-Авів), яку виграла з рахунком 1:0 й вперше з сезону 1998/99 вийшла у плей-офф ЛЧ.