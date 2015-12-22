Українську велогонку RACE HORIZON PARK 2016 буде обслуговувати міжнародний комісар з Нідерландів

Для комісара Брюйна це вже не перший досвід роботи в Україні, він був головним суддею на гонці Odessa Grand Prix 2015, повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

Міжнародний комісар з Нідерландів Мартін Брюйн неодноразово заявляв про свою прихильність до України: "Я дуже радий знову приїхати в Україну. Я часто перетинаюся з українськими командами. В минулому році я працював на трековому чемпіонаті Європи, де також виступала збірна України. В цьому році я вперше побував у вас в країні, в Одесі. І повинен сказати, що Одеса — абсолютно неймовірне місто, яким я захоплююся. Було дуже приємно гуляти тут вечорами, бачити доброзичливих і ввічливих людей, а також насолоджуватися вашою приголомшливою інфраструктурою».

Мартін Брюйн — один з найбільш досвідчених і титулованих суддів UCI. Він народився у 1950 році в Гаазі (Нідерланди) і став комісаром на місцевому рівні у віці 22 років. Міжнародним комісаром він став на Чемпіонаті світу у Франції 1989 року. З тих пір Брюйн зробив успішну кар'єру судді у велоспорті, брав участь у Тур де Франс (6 разів), Джиро д'італія (5 разів), іспанської Вуельті (2 рази), судив на Чемпіонатах і Кубках світу, Олімпійських іграх. Крім того, у Брюйна є досвід на великих перегонах в Південній Африці, Канаді, Азії та Африці, а також на класичних гонках, таких як Тур Фландрії і Париж-Рубе.

«Мартін Брюйн — великий професіонал і нам з ним пощастило! Мені вдалося познайомитися і поспілкуватися з ним під час Odessa Grand Prix 2015. Скажу одне, це рівень законів World Tour», — прокоментував призначення Олександр Башенко голова організаційного комітету міжнародної велогонки Race Horizon Park і президент Федерації велоспорту України.

Один з найбільш відомих українських велогонщиків Ярослав Попович поділився своєю думкою про комісара з Нідерландів: «Я знаю Мартіна Брюйна вже багато років. Він надзвичайно відкрита людина, яка дуже любить Україну».

Race Horizon Park — щорічна традиційна столична міжнародна велогонка на шосе, що проходить у День Києва (протягом трьох днів) на Майдані Незалежності, Хрещатику й центральних вулицях міста. Включає як заходи для аматорів: Велодень (всеукраїнський велопарад), гонка для аматорів Horizon Masters Cup, так і професійні велозмагання — відкритий кубок ФВСУ на призи Horizon Park для жінок «еліта» і Міжнародні змагання з велосипедного спорту на шосе: Race Horizon Park for Peace (27 травня), Race Horizon Park Maidan (28 травня) і Horizon Park Classic (29 травня). Велогонки входять в календар Europe Tour в категоріях 1.2 UCI.