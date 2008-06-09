Букмекери назвали фаворита бомбардирських перегонів на Євро-2008

Нападник збірної Німеччини Лукаш Подольські, який забив два голи у ворота збірної Польщі, став фаворитом в боротьбі за звання кращого бомбардира Євро-2008 за версією букмекерів. У котируваннях букмекерських контор він обійшов тих, що вважалися раніше головними претендентами на цей титул іспанця Фернандо Торреса і португальця Кріштіану Роналду.

У букмекерській конторі Bet365 перемога Подольські у змаганні за звання кращого бомбардира турніру оцінюється з коефіцієнтом 3,75. Нагадаємо, що менше коефіцієнт на подію - то вище, на думку букмекерів, її ймовірність.

За німцем йдуть Торрес і партнер Подольські по команді Мирослав Клозе. Коефіцієнт на їх успіх в бомбардирських перегонах складає відповідно 8 і 9. Роналду котирується з коефіцієнтом 11. До матчу з Польщею Подольські не розглядався серед основних претендентів на титул кращого бомбардира.

Лента.ру