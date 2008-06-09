Букмекери назвали фаворита бомбардирських перегонів на Євро-2008
13:56, 09 червня 2008Спорт
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Дещо неочікувано
|Лукаш Подольські. Фото REUTERS
У букмекерській конторі Bet365 перемога Подольські у змаганні за звання кращого бомбардира турніру оцінюється з коефіцієнтом 3,75. Нагадаємо, що менше коефіцієнт на подію - то вище, на думку букмекерів, її ймовірність.
За німцем йдуть Торрес і партнер Подольські по команді Мирослав Клозе. Коефіцієнт на їх успіх в бомбардирських перегонах складає відповідно 8 і 9. Роналду котирується з коефіцієнтом 11. До матчу з Польщею Подольські не розглядався серед основних претендентів на титул кращого бомбардира.
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