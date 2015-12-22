Григорчука визнано тренером року в Азербайджані

01:25, 22 грудня 2015
Спорт
299

Українського тренера Романа Григорчука, який очолює "Габалу", визнано найкращим в Азербайджані.

фото: УНИАН

Фахівець став переможцем престижної премії "Тренер року" за версією представників місцевих засобів масової інформації, повідомляє DT.ua з посиланням на futbolxeber.az.

Григорчук був відзначений за те, що вперше в історії "Габали" зумів вивести команду у груповий етап Ліги Європи, а також привів до бронзових нагород чемпіонату Азербайджану. Нагадаємо, в Лізі Європи азербайджанський клуб набрав 2 очки в одній групі з дортмундською "Боруссією", "Краснодаром" та ПАОКом.

Читайте такожЗбірна України: кращий з шести плей-офф

У поточному чемпіонаті Азербайджану після 18-ти турів "Габала" займає третє місце в чемпіонаті країни. Раніше, нагадаємо, керівництво клубу продовжило контракт з Григорчуком до 2017 року, навіть незважаючи на не найкращі результати в осінній частині сезону - 1 перемога у 10 останніх матчах чемпіонату.

Раніше УНІАН повідомляв, що два гравці української збірної увійшли в рейтинг ста кращих футболістів 2015 року за версією The Guardian. Так, до рейтингу увійшли гравець іспанської "Севільї" Євген Коноплянка та київського "Динамо" Андрій Ярмоленко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter