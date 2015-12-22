Григорчука визнано тренером року в Азербайджані

Фахівець став переможцем престижної премії "Тренер року" за версією представників місцевих засобів масової інформації, повідомляє DT.ua з посиланням на futbolxeber.az.

Григорчук був відзначений за те, що вперше в історії "Габали" зумів вивести команду у груповий етап Ліги Європи, а також привів до бронзових нагород чемпіонату Азербайджану. Нагадаємо, в Лізі Європи азербайджанський клуб набрав 2 очки в одній групі з дортмундською "Боруссією", "Краснодаром" та ПАОКом.

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У поточному чемпіонаті Азербайджану після 18-ти турів "Габала" займає третє місце в чемпіонаті країни. Раніше, нагадаємо, керівництво клубу продовжило контракт з Григорчуком до 2017 року, навіть незважаючи на не найкращі результати в осінній частині сезону - 1 перемога у 10 останніх матчах чемпіонату.

Раніше УНІАН повідомляв, що два гравці української збірної увійшли в рейтинг ста кращих футболістів 2015 року за версією The Guardian. Так, до рейтингу увійшли гравець іспанської "Севільї" Євген Коноплянка та київського "Динамо" Андрій Ярмоленко.