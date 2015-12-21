Україна просить FINA скасувати проведення гран-прі зі стрибків у воду в окупованій Ялті

Про це виданню Крим.Реалії повідомив генеральний секретар Федерації плавання України Андрій Власков.

«Федерація плавання України, як член FINA, звернулася до FINA з проханням врахувати, що Ялта – це не Росія, а Україна, і скасувати це рішення. Нам уже відповіли, що заява прийнята до розгляду, ну а далі будемо дивитися. Сподіваюся, це технічна помилка. Залежно від цього, будемо вживати дії, протест висловимо. Але не думаю, що FINA навмисне ухвалила таке рішення. Швидше за все, що це російська Федерація стрибків у воду або Федерація плавання запропонували FINA такий проект, а там не розібралися, де Ялта», – зазначили у федерації плавання України.

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Зазначається, що російські ЗМІ повідомляли про намір міжнародної федерації плавання (FINA) провести російський етап серії гран-прі зі стрибків у воду сезону-2016 у окупованій Ялті.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав закон, який визначає 20 лютого 2014 року датою початку тимчасової окупації території України.