Два гравці збірної України увійшли до рейтингу ста кращих футболістів 2015 року за версією The Guardian

Так, у рейтинг, складений виданням The Guardian, увійшли гравці іспанської "Севільї" Євген Коноплянка та київського "Динамо" Андрій Ярмоленко.

Півзахисник "Динамо" Ярмоленко знаходиться на 98-му місці рейтингу. А Коноплянка посів 73-е місце.

Позаду Коноплянки опинилися Бастіан Швайнштайгер, Матс Хуммельс, Франк Рібері, Генріх Мхітарян та інші.

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Також у рейтинг потрапив гравець "Шахтаря" Алекс Тейшейра, який зайняв 89-е місце.

Поки що The Guardian опублікував місця з 70-го по 100-е, тому хто знаходиться на вершині рейтингу - невідомо.

Відзначається, що над рейтингом працювали 123 експерти з 49 країн світу, серед яких - колишні футболісти Хав'єр Дзанетті, Зіко і Георге Хаджі.