Кличко зрадів поразці в бою з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів за версіями IBF, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі українець Володимир Кличко розповів про свої почуття після невдачі в бою з британцем Тайсоном Ф'юрі, заявивши що зрадів своїй поразці, повідомляє Чемпіонат.

"Сталося те, що визрівало протягом тривалого часу. Мені раніше здавалося, що я втратив мотивацію за той час, що володів титулами, але зараз, коли вони вже не мої, мотивація просто злетіла. Я не відчуваю себе побитим або переможеним. Я тільки програв. Безпосередньо після бою стан було, скажімо так, прямо протилежним підйому, але я вже давно заспокоївся", - зауважив, зокрема, Кличко.

А говорячи про те, хто винен у поразці, український боксер зазначив: "Багато років, спочатку разом з Віталієм, я створював свою команду, яка включає в себе менеджерів, тренерів, юристів, асистентів і взагалі самих різних фахівців. Я працював з різними тренерами: з Фріцем Здунеком, з Бруксом, з Фреді Роучем, з Тернером, з багатьма іншими, а головне, з Емануелем Стюардом, а потім вже з Джонатоном Бенксом. В результаті я набрав величезний досвід. Це стосувалося всіх моментів, в тому числі і боксу як бізнесу. Вилилося все це у те, що я зібрав найкращу команду з усіх можливих. Зараз багато хто вказують на того чи іншого члена моєї команди як на винуватця події. Найчастіше на мого тренера Бенкса, про якого кажуть, що він молодший за мене і тому не може зі мною працювати. Так от, при всій моїй повазі, я хочу сказати всім: ніхто, крім мене, не винен у моєму ураженні. Ніхто. Я був у кращій фізичній формі у своєму житті. Але ніяка фізична форма тобі не допоможе, якщо не поєднується з хорошою психологічною формою. Справа була не в травмі, не перенесення бою, не в швидкості пересування Ф'юрі по рингу. Справа була в тому, що я не вступив у двобій, не відчув його, не відчув суперника. Я не міг зловити мета, щоб правильно нанести удар. Це мене страшно дратувало, а коли вилізли наверх емоції, слідом за ними з'явилася якась скутість, невпевненість".

Говорячи ж про матч-реванш Кличко зауважив: "Так, пройшло всього два-три дні, а я вже думав тільки про те, що мій контракт на бій з Ф'юрі був включений опціон на матч-реванш. Між іншим, це коштує пристойних грошей, але я ніколи не шкодував їх на цей пункт. У контракті на кожен бій у мене був включений опціон на матч-реванш. Так що Ф'юрі від мене нікуди не втече, і я дуже радий, що мені не треба за ним бігати і просити: «Дай мені, будь ласка, матч-реванш! Дай мені, будь ласка, матч-реванш!» Тому вже через кілька днів після нашого поєдинку я оголосив, що матч-реванш обов'язково буде. Він відбудеться в період з квітня по червень. З точною датою поки не визначилися, як і з місцем, але я майже впевнений, що бій пройде у Великобританії. На це працює в тому числі і курс євро до фунта стерлінгів, як і, зрозуміло, те, що Ф'юрі тепер чемпіон, а я претендент, і я ніяк не проти того, щоб битися у нього на батьківщині".

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Володимир Кличко програв бій за титул чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британцеві Тайсону Ф'юрі. Протягом тижня після поєдинку Кличко зажадав обов'язковий реванш від суперника, передбачений контрактом. Ф'юрі погодився на матч-реванш. Разом з тим, повернути всі свої титули Кличка не вдасться в майбутньому бою в будь-якому випадку. IBF позбавила Ф'юрі свого чемпіонського пояса, так як за правилами цієї організації боксер повинен був спочатку провести обов'язковий захист з претендентом за версією організації, а потім проводити матч-реванш з українцем.