Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат Європи з фігурного катання

Президія Української федерації фігурного катання (УФФК) затвердила склад збірної України на чемпіонат Європи, повідомляє прес-служба УФФК.

В Братиславу представляти нашу країну поїдуть новоспечені чемпіони країни в танцях на льоду Валерія Гайструк і Олексій Олійник, у чоловіків Іван Павлов, у жінок володарка національного срібла Ганна Хниченкова, тому що чемпіонка країни Анастасія Гожва за віком на першість континенту ще не проходить.

У змаганнях спортивних пар Україна представлена не буде.

Президія УФФК не тільки затвердила склад на змагання у Словаччині, але й дала завдання спортсменам – виступити не гірше, ніж це зробили наші представники рік тому в Стокгольмі. Нагадаємо, що на початку 2015 року в столиці Швеції кращий результат – одинадцяте місце показав танцювальний дует Олександра Назарова – Максим Нікітін. Нинішній чемпіонат України пара пропустила через травму Олександри Назарової. В одиночних виступах у нас на минулому чемпіонаті Європи були шістнадцяті місця Ярослава Паніота і Наталії Попової.

Чемпіонат Європи-2016 з фігурного катання пройде у Братиславі з 25 по 31 січня.