Олександр Абраменко здобув "бронзу" на етапі Кубка світу з фристайлу

На етапі світового Кубка з фристайлу в Пекіні у змаганнях з лижної акробатики українець Олександр Абраменко посів 3-тє місце, повідомляє офіційний сайт турніру.

«Бронзовий» результат українця - 119,91.

Переможцем змагань став Максим Густік з Білорусі, друге місце посів Девід Морріс з Австралії.

Це був 2-й етап Кубку світу сезону 2015/16. Раніше, на першому етапі Абраменко посів 5-е місце.

«Бронза» змагань в Пекіні стала вже п'ятою кубковою нагородою у кар'єрі 27-річного спортсмена з Миколаєва.