Олександр Абраменко здобув "бронзу" на етапі Кубка світу з фристайлу
15:26, 21 грудня 2015Спорт
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Українець вже вп`яте опинився на п`єдесталі міжнародних змагань.
Абраменко посів 3-е місце на змаганнях в Пекіні / xsport.ua
На етапі світового Кубка з фристайлу в Пекіні у змаганнях з лижної акробатики українець Олександр Абраменко посів 3-тє місце, повідомляє офіційний сайт турніру.
«Бронзовий» результат українця - 119,91.
Переможцем змагань став Максим Густік з Білорусі, друге місце посів Девід Морріс з Австралії.
Це був 2-й етап Кубку світу сезону 2015/16. Раніше, на першому етапі Абраменко посів 5-е місце.
«Бронза» змагань в Пекіні стала вже п'ятою кубковою нагородою у кар'єрі 27-річного спортсмена з Миколаєва.
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