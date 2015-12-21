Український бадмінтоніст Почтарьов завоював "бронзу" етапу Кубка світу, Завадський - "бронзу" етапу Кубка Європи

У Мехіко (Мексика) завершився етап Кубка світу з бадмінтону з призовим фондом 50 тис. дол., де харків'янин Артем Почтарьов посів третє місце в чоловічій одиночній категорії, повідомляє прес-служба Федерації бадмінтону Харківської області.

Артем Почтарьов (85-й у світовому рейтингу) в 1/32 фіналу обіграв американського бадминтониста Ян Тук Чана (без рейтингу): 16-21, 21-4, 21-9. В 1/16 фіналу Почтарьов протягом 51 хвилини з'ясовував стосунки з малазійським спортсменом Зульхельмі Зулькіффлі (190-й) й таки довів свою перевагу: 21-17, 11-21, 21-16. В 1/8 фіналу українець обіграв представника країни-господаря турніру Ліно Муноса (100-ї): 21-18, 22-20. У чвертьфіналі Почтарьов вийшов на першого сіяного бадминтониста з Індії Еджея Джейрама (22-й) і виграв у нього в трьох партіях - 12:21, 21-14, 21-14.

Суперником Артема по півфіналу став спортсмен з Таїланду Паннавіт Тонгнуам (158-й за підсумками 9 турнірів). Першу партію виграв таєць: 21-16. Другу партію з аналогічним рахунком виграв українець. Вирішення долі матчу і путівки у фінал перенеслося в третю партію. Початок її було за українцем (2-0, 4-1, 7-6), потім таєць вийшов вперед і зробив серйозну заявку на перемогу 17-14, українець зрівняв рахунок 17-17, але зробив кілька помилок, які позбавили надій на фінал: 17-21. Артем Почтарьов став володарем бронзової медалі на етапі Кубка світу і набрав 3850 очок, що йдуть в олімпійський залік.

У свою чергу, в Мерсині (Туреччина) завершився міжнародний турнір рівня International Challenge з призовим фондом 15 тис. дол., де харків'янин Дмитро Завадський завоював третє місце в чоловічій одиночній категорії.

Чемпіон України Завадський (69-й у світовому рейтингу) був посіяний під шостим номером. В 1/16 фіналу Завадський легко обіграв турецького бадминтониста Еніса Сесалана (193-й): 21-14, 21-17, в 1/8 декласував Артема Саватюгіна з Узбекистану (177-й): 21-7, 21-7. У чвертьфіналі Дмитро у напруженій боротьбі здолав ще одного представника господарів Емре Вураля (122-ї): 23-21, 21-19. У півфіналі харків'янин зустрічався з 19-річним спортсменом з Індії Харшилєм Даніні (249-й), який і здобув перемогу в матчі: 21-19, 21-16, залишивши Дмитру можливість задовольнитися третім місцем.