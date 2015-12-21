УЄФА підтримує Платіні в боротьбі за свою репутацію

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виступив зі спеціальною заявою, в якій зазначив крайню розчарованість з приводу рішення Комітету з етики Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) і повністю підтримав свого президента Мішеля Платіні в боротьбі за свою репутацію, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

"Природно, УЄФА вкрай розчарований цим рішенням, яке, тим не менш, може бути оскаржено, - наголошується в заяві. - УЄФА підтримує право Мішеля Платіні на належну правову процедуру і можливість, щоб очистити своє ім'я".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо про те, що Арбітражна палата ФІФА під головуванням Ханса Йоахима Еккерта відсторонила президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Йозефа Блаттера і главу Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні від футбольної діяльності на 8 років.