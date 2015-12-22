НОК України виповнилося 25 років

Саме в цей день у 1990-му році І Генеральна асамблея засновників НОК ухвалила історичне рішення, яке вже у вересні 1993 року на сесії Міжнародного Олімпійського Комітету отримало офіційне визнання. Першим президентом Національного олімпійського комітету було обрано Олімпійського чемпіона з легкої атлетики Валерія Борзова, а з 2005 року цю посаду обіймає Олімпійський чемпіон та член Виконкому МОК Сергій Бубка.

Головним завданням НОК України є популяризація олімпійського руху в країні та забезпечення участі спортсменів в Олімпійських іграх.

За роки Незалежності українські спортсмени вибороли 122 олімпійські медалі. Не відстають від них і юні спортсмени, які з 2010 року гідно захищають честь країни на Юнацьких Олімпійських іграх. У їх доробку 67 нагород. Перші успішні кроки на міжнародній арені з 1993 року роблять і наймолодші українці на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях, завоювавши загалом 183 медалі.

Вже протягом чверті століття Національний олімпійський комітет України втілює у життя чимало проектів, які полюбилися шанувальникам спорту – «Олімпійський день», «Олімпійський тиждень», «Олімпійський урок», Всеукраїнська церемонія нагородження «Герої спортивного року». Отримали своїх прихильників і Всеукраїнський спортивно-масовий захід «Олімпійське лелеченя», «Олімпійський куточок», «Олімпійська книга», «Do like OLYMPIANS»

Під постійною опікою знаходяться наші атлети, які вже досягли висот Олімпу, так і зовсім юні, ті, які лише роблять свої перші кроки у спортивному житті.

З кожним роком активніше проводиться робота в регіональних відділеннях та олімпійських федераціях.

Без належної уваги не залишаються і талановиті й обдаровані люди, які можуть проявить себе у таких конкурсах, як «Україна олімпійська» для спортивних журналістів та «Конкурс спортивної фотографії», численних вікторинах і акціях.

І це далеко не весь перелік. Приємно, що і експерти Міжнародного Олімпійського Комітету високо оцінили діяльність НОК України і визначили її ефективною моделлю роботи, а в 2013 році Національний олімпійський комітет отримав престижну міжнародну премію креативного спорту за популяризацію олімпійських ідей та цінностей.

Приємно відзначити, що за ці 25 років Національний олімпійський комітет України став справжньою дружньою Олімпійською родиною, яка об’єднала під прапором п’яти кілець однодумців та відданих прихильників олімпізму.