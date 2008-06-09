Тренер збірної Польщі назвав причину поразки в матчі з німцями
09:58, 09 червня 2008Спорт
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Футболісти засмучені
|Лео Бенхаккер. Фото REUTERS
Голландський фахівець розповів, що його команда добре почала гру, але пропустивши перший м`яч на 20-ій хвилині, не змогла швидко зібратися і продовжити атакувати так само активно.
За словами Бенхаккера, другий гол, забитий Подольські на 72-ій хвилині, поляки пропустили через те, що намагалися йти вперед і оголили тили.
Тренер додав, що польські футболісти засмучені поразкою, але мають намір боротися за вихід з групи B, в якій також виступають команди Австрії і Хорватії.
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