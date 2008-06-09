Тренер збірної Польщі назвав причину поразки в матчі з німцями

Головний тренер збірної Польщі Лео Бенхаккер заявив, що перший гол Лукаша Подольські у ворота його команди став вирішальним у матчі Євро-2008 з Німеччиною, що закінчився з рахунком 2:0 на користь німців. При цьому наставник відзначив, що гол, можливо, був забитий з офсайду. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Голландський фахівець розповів, що його команда добре почала гру, але пропустивши перший м`яч на 20-ій хвилині, не змогла швидко зібратися і продовжити атакувати так само активно.

За словами Бенхаккера, другий гол, забитий Подольські на 72-ій хвилині, поляки пропустили через те, що намагалися йти вперед і оголили тили.

Тренер додав, що польські футболісти засмучені поразкою, але мають намір боротися за вихід з групи B, в якій також виступають команди Австрії і Хорватії.