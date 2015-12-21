Блаттер і Платіні відсторонені від футбольної діяльності на вісім років

Арбітражна палата ФІФА під головуванням Ханса Йоахима Еккерта відсторонила президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Йозефа Блаттера і голову Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні від футбольної діяльності на 8 років, повідомляє прес-служба ФІФА.

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Мішель Платіні також оштрафований на 80 тис. швейцарських франків.

Раніше Йозеф Блаттер був звинувачений в незаконному платіж у розмірі 2 млн швейцарських франків з коштів ФІФА на рахунку Платіні в 2011 році. Блаттер і Платіні виправдовували цю фінансову операцію платою за послуги, які Платіні нібито надав ФІФА.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Арбітражна палата незалежного комітету з етики ФІФА під головуванням Ханса-Йоахима Еккерта офіційно відкрила арбітражні справи проти Йозефа Блаттера і Мішеля Платіні на основі остаточних доповідей, представлених слідчою палатою.