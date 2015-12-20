"Барселона" розгромила аргентинський "Рівер Плейт" у фіналі клубного Чемпіонату світу з футболу

В Йокогамі (Японія) завершився фінальний матч чемпіонату світу з футболу серед клубних команд, в якому іспанська "Барселона" зустрічалася з аргентинським "Рівер Плейт" і розгромила суперника з рахунком 3:0.

Доля гри була вирішена в кінцівці першого тайму.

"Барселона" мала перевагу протягом всього матчу, але у перші 35 хвилин аргентинці стримували атаки суперника і навіть намагалися провести власні атаки. Втім, до реальних загроз воротам іспанського клубу справа так і не дійшла. А на 36-й хвилині каталонці відкрили рахунок. Після навісу справа Неймар головою скинув м'яч у центр штрафного, Мессі підробив м'яч і другим дотиком (зовнішньою стороною лівої стопи) пробив точно під штангу - 1:0.

Після перерви "Барселона" тільки збільшувала свою перевагу. На 49-й хвилині Карлос Бускетс точним пасом вивів Луїса Суареса один на один з воротарем і той протягнув м'яч і пробив сам, хоча поруч бігли партнери. Воротар зачепив м'яч рукою, але той все одно опинився в сітці - 2:0. А на 68-й хвилині Неймар навісив ліворуч на лінію воротарського, а Суарес, який вискочив з-за спин захисників, головою пробив у протихід воротарю і зробив дубль - 3:0.

Таким чином, "Барселона" в третій раз в історії виграла Клубний чемпіонат світу. Більше того, команда вдруге виграла протягом року три найбільших міжнародних турніри поспіль (Лігу чемпіонів УЄФА, Суперкубок УЄФА і клубний ЧС). Також у цьому році на рахунку команди титули чемпіона і володаря Кубка Іспанії. Єдиний трофей, який "Барселоні" не скорився в 2015-му є Суперкубок Іспанії.