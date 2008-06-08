На Євро-2008 забили перший пенальті

Сьогодні на Чемпіонаті Європи з футболу у боротьбу вступають команди групи В. Щойно завершилася перша зустріч, у якій господарі Євро-2008 австрійці поступилися хорватам з рахунком 0:1. Єдиний м’яч у цьому спекотному, але небагатому на голи матчі з пенальті забив Лука Модріч (4 хвилина).

Сьогодні також зустрічаються збірні Німеччини і Польщі.