На Євро-2008 забили перший пенальті
20:51, 08 червня 2008
Спорт
3374
Закінчився матч Австрія - Хорватія
|Лука Модріч в "обіймах" Даріо Срни. Фото АР
Сьогодні на Чемпіонаті Європи з футболу у боротьбу вступають команди групи В. Щойно завершилася перша зустріч, у якій господарі Євро-2008 австрійці поступилися хорватам з рахунком 0:1. Єдиний м’яч у цьому спекотному, але небагатому на голи матчі з пенальті забив Лука Модріч (4 хвилина).
Сьогодні також зустрічаються збірні Німеччини і Польщі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter