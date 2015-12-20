Моуріньо відмовився від пропозиції очолити італійський топ-клуб

"Рома", що перебуває в ігровій кризі, шукає кандидатів на пост головного тренера у разі відставки Руді Гарсії. Про інтерес босів італійського клубу до звільненого з "Челсі" Жозе Моуріньо" повідомляє портал GianlucaDiMarzio, передає "Новое время".

Читайте такожХіддінк призначений головним тренером "Челсі" до кінця цього сезонуОднак португалець відмовився прийняти пропозицію "вовків".

Іншим імовірним кандидатом на пост наставника "Роми" є італійський фахівець Лучано Спалетті, який вже очолював римський клуб.

Нагадаємо, сам Жозе Моуріньо в 2008-2010 роках працював в Італії, очолюючи міланський "Інтер".

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня португальський фахівець був звільнений з "Челсі".