Бюджет на Олімпіаду-2020 в Японії зріс у шість разів

Після того, як Токіо виграв право на проведення Олімпіади, спеціальна комісія підрахувала, що витрати на її підготовку складуть близько $2,4 млрд, передає Бі-бі-сі. Про таке значне збільшення бюджету на своєму сайті повідомила найбільша японська мовна корпорація NHK.

Читайте такожСША подали заявку на проведення Олімпіади-2024 у Лос-АнджелесіПовідомляється, що додаткові витрати знадобилися для будівництва смуг на автомагістралях, а крім того, суттєво зросла вартість будівельних матеріалів та заробітна плата всіх працівників, що беруть участь у підготовці міста до Ігор.

Оргкомітет "Токіо-2020" все ж сподівається, що витрати зростуть не так відчутно.

Яким би не був остаточний бюджет, він буде розділений між оргкомітетом, владою Токіо і урядом Японії.

Бюджет Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, яка пройде у 2016 році, склав трохи більше $3,5 млрд, а Лондон витратив на свої Ігри-2012 $13 млрд.

Рекордсменом по частині дорожнечі Олімпійських Ігор залишається Росія. Зимова Олімпіада в Сочі в 2014 році обійшлася країні в $51 млрд.

Про те, що XXXII Літні Олімпійські ігри пройдуть в Токіо, було оголошено 7 вересня 2013 року на 125-й сесії МОК у Буенос-Айресі. На право їх проведення також претендували Мадрид і Стамбул.

Японія вже тричі приймала у себе Олімпійські ігри. У 1964 році Токіо став столицею літньої Олімпіади. У 1972 році Зимові ігри пройшли в Саппоро, а в 1998 році в Нагано. У 1940 літня Олімпіада також повинна була відбутися в японській столиці, але після відмови Японії була перенесена в Гельсінкі, а пізніше в зовсім скасована через початок Другої світової війни.