Хіддінк призначений головним тренером "Челсі" до кінця цього сезону

"Челcі" оголосив про розірвання контракту з попереднім тренером Жозе Моурінью 17 грудня. У повідомленні говорилося, що на такий крок сторони пішли за обопільною згодою, передає Бі-бі-сі. Моурінью звільнили на тлі незадовільних результатів команди. За три тури до завершення першого кола чемпіонату Англії вона йде на 16-му місці і знаходиться всього в одному очці від зони вильоту. Крім того, "Челсі" вже вилетів з Кубка Ліги.

Читайте такожГравці "Челсі" побилися на тренуванні перед звільненням Моуріньо Проте керівництво клубу довгий час не хотіло звільняти Моурінью і публічно висловлювало підтримку тренера, який в минулому сезоні впевнено виграв з "Челсі" Англійську прем'єр-лігу і Кубок Ліги.

Гус Хіддінк вже тренував "Челсі" в сезоні 2008/2009. Тоді ж його призначили на посаду тимчасово. Хіддінк змінив на посаді звільненого тренера Луїса Феліпе Сколарі і за залишок сезону виграв Кубок Англії і дійшов до півфіналу Ліги Чемпіонів.