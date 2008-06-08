Букмекери приймають ставки на матюки коментаторів під час Євро-2008

Російська букмекерська контора "ФОН" запропонувала гравцям ряд жартівливих ставок на події, які можуть статися на Євро-2008. Букмекери пропонують ставити на вислови тренерів, матюки коментаторів, а також на появу на футбольному полі голих уболівальників, депутатів і шоуменів. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.

Зокрема, "ФОН" пропонує ставити на те, що головний тренер збірної Росії Гуус Хіддінк скаже російською фразу "Росія, вперед". Коефіцієнт на цю подію дорівнює 10. Якщо голландський фахівець заспіває куплет гімну Росії, ставка збільшиться у 15 разів.

Приймаються ставки і на вислови коментатора Василя Уткіна. Якщо він під час матчу скаже: "Я ставлю у ФОНі", заспіває куплет гімну або нецензурно вилається, ставка гравця, який вгадав подію, повернеться у десятиразовому розмірі. Привіти своїй мамі і дівчині у виконанні коментатора оцінюються з коефіцієнтами 2,2 і 2,7 відповідно. Максимальна сума ставки на ці події обмежена тисячею рублів.

Також "ФОН" приймає ставки на суму до 250 рублів на появу на полі під час матчу Іспанія - Росія чоловіка без одягу, шоумена Отара Кушанашвілі або будь-якого депутата Держдуми. Коефіцієнт на ці події рівний 50. Поява на полі оголеної жінки оцінюється з коефіцієнтом 80.

Лента.ру