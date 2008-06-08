Челсі не хоче віддавати Шеву

Лондонський клуб відмовляється розлучатися з Андрієм Шевченком.

Про це в інтерв`ю La Gazzetta dello Sport розповів генеральний директор Мілана Адріано Галліані.

Клуб Романа Абрамовича дав зелене світло Мілану на те, щоб італійці почали переговори з Дідьє Дрогба, але англійці не хочуть віддавати італійцям українського нападаючого.

"Керівники Челсі дали нам добро на те, щоб почати переговори з Дідьє Дрогба, - розповів Адріано Галліані в інтерв`ю в недільному випуску La Gazzetta dello Sport. - На жаль, ми не одержали бажаної відповіді по Андрієві Шевченку. Челсі не хоче розлучатися з ним. Ця звістка нас дуже засмучує".

Слова віце-президента Мілана сприймати варто з неабиякою часткою іронії, оскільки віддавати великі гроші за українського форварда італійці просто не бажають, відзначає Football.ua.

Також Адріано Галліані розповів про те, що Мілан почав переговори з агентом Самуеля Ето`О. За словами керівника італійського клубу, камерунець готовий розглянути пропозицію Мілана навіть не дивлячись на те, що ця команда в наступному сезоні виступатиме лише в Кубку УЄФА. Правда, в боротьбі за нападаючого Барселони Мілан чекає велика конкуренція з боку англійських команд.

Також один з керівників Мілана підтвердив, що його клуб цікавився Еммануелем Адебайором, але дозволу на переговори з гравцем у англійського клубу італійці не брали.