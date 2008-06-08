Перші сльози Євро-2008 (фото)

Лідер і капітан збірної Швейцарії Александер Фрай на Євро-2008 більше не зіграє. На 42-ій хвилині стартового матчу з Чехією він зіткнувся з Григерою і пошкодив зв`язки коліна, повідомляє Football.ua.

Травма виявилася достатньо серйозною і Фрай пропустить 6-7 тижнів. Зрозуміло, що ні про який чемпіонат Європи і мови бути не може.

"Для нас це шок. Втратити капітана це величезний удар по команді" - заявив наставник швейцарців Кобі Кун.

"У матчі з Чехією ми були упевнені в своїх силах і добре грали. Рівно до того моменту, поки не зламався Фрай. Тепер збірній буде неймовірно важко на цьому турнірі" - так вважає захисник збірної Йохан Джуру.

Коли Фрай залишав поле за допомогою медиків він вже здогадувався, чим обернеться для нього це зіткнення, і ридав, навіть не намагаючись приховати сліз...

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